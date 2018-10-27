استقرار نسبي للدينار امام العملات الاجنبية بالسوق الموازي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على حاله في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.540 دينار ليبي للبيع و 5.520 دينار للشراء, ولكن الدولار يستمر على حالة الارتفاع امام الدينار دون تحقيق اي تغييرات كبيرة منذ عدة أيام.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.540 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.55 دينار قبل أن يعود إلى ذات المستوى عند الاغلاق الرسمي ويسجل 5.540 دينار.

واستقر سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي عند 6.350 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني عند 6.970 دينار.

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ويرى خبراء إقتصاد ان بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية.

وشهد السعر الرسمي للدولار والمعتمد من المصرف المركزي 1.37 دينار، والذي يخصص لمنح أرباب الأسر، وتوريد المحروقات والسلع الاستراتيجية واعتمد المجلس الرئاسي، في السابق، برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.