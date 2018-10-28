معيتيق: نعمل على استثمارات لا تعتمد على ميزانية الدولة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن الفترة القادمة ستشهد استثمارات حقيقية لا تعتمد على ميزانية الدولة التي ستكون داعمة لها في بعض الجوانب حسب قوله.

وأوضح معيتيق في كلمته في ملتقى مجلس الأعمال الليبي البريطاني المنعقد في تونس أن الاهتمام بقطاع النفط كان من أولويات حكومة الوفاق لضمان رفع الطاقة الإنتاجية بتخصيصها أكثر من 40 في المائة من بند التنمية للترتيبات المالية خلال عامي 2017-2018، معتبرا الاستثمار في قطاع النفط مطلوب لزيادة الإنتاج من أجل تحقيق الإيرادات الكافية لدعم برامج التنمية.

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