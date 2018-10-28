الكبير وصنع الله يبحثا احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس-العنوان

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، آفاق الميزانية التقديرية التي أعدّتها المؤسسة للعام 2019.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الإنتاج، واستعرض صنع الله أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسة في مختلف المجالات المالية والفنية.

وأعرب الكبير خلال الاجتماع عن دعم المصرف المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها المورد الوحيد للدخل والممول الرئيس للميزانية العامة.

وأكد الكبير، استمرار المركزي في تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للمؤسسة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها ولتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

طرابلس-العنوان

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، آفاق الميزانية التقديرية التي أعدّتها المؤسسة للعام 2019.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الإنتاج، واستعرض صنع الله أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسة في مختلف المجالات المالية والفنية.

وأعرب الكبير خلال الاجتماع عن دعم المصرف المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها المورد الوحيد للدخل والممول الرئيس للميزانية العامة.

وأكد الكبير، استمرار المركزي في تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للمؤسسة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها ولتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية