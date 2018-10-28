الدولار دون تغيير عند أعلى مستوى له أمام الدينار بالسوق الموازي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء, وبقي الدولار بلا تغيير منذ اسبوع ويتذبذب مابين 6.52 دينار و6.58 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.550 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.56 دينار قبل أن يعود إلى ذات المستوى عند الاغلاق الرسمي ويسجل 5.550 دينار.

واستقر سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي عند 6.310 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني عند 6.960 دينار.

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ويرى خبراء إقتصاد ان بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية.