مصرف الوحدة بطبرق يشرع في إنهاء معاملة الـ10 آلاف دولار

أعلن مصرف الوحدة في طبرق، اليوم الأحد، أنه شرع في إنهاء معاملات الـ 10 آلاف دولار بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي في إطار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي جرى اعتمادها قبل أسابيع من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير مصرف الوحدة بطبرق، مرعي بطران لـ«بوابة الوسط» إن المصرف «سيقوم بشحن العشرة ألآف دولار للبطاقات التي تبدأ بالرقم 458787200 وهي خاصة بالأغراض الشخصية أما البطاقة التي تبدأ بالرقم 458787300 سوف تكون خاصة بمخصصات أرباب الأسر وعلى الجميع التأكد من أرقام بطاقاتهم».

وأضاف بطران أن موظفي مصرف الوحدة بطبرق سيعملون على إنجاز كافة الإصلاحات في وقتها حتى يستفيد منها كافة المواطنين داخل مدينة طبرق.

وشرعت مصارف التجاري الوطني والتجارة والتنمية والجمهورية بطبرق خلال الأسبوعين الماضيين في تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مصرف ليبيا المركزي الشهرالماضي.

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