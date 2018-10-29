الدولار يقفز لمستويات جديدة أمام الدينار بمستهل السوق الموازي

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء, وارتفع الدولار لهذا المستوى المرتفع لأول مرّة منذ تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.550 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.56 دينار قبل أن يعود إلى ذات المستوى عند الاغلاق الرسمي ويسجل 5.550 دينار.

وقفز سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي عند 6.350 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني عند 7.050 دينار.

ويرى خبراء إقتصاد ان بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية.