«لافيكو»: غدًا توقيع عقد تطوير مشروع «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة

توقع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» غدا الثلاثاء، عقد تطوير مشروع أرض «ليك سايد» بالقاهرة الجديدة مع شركة «لا ندمارك صبور» المتخصصة في مجال التطوير العقاري بمصر وخارجها.

يوقع العقد عن الجانب الليبي حامد الحضيري بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «ليك سايد» وعضو مجلس إدارة شركة «لافيكو»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة «لافيكو» مصطفى الخطابي ومديرها العام سالم حنيش، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين.

ويتضمن المشروع تطوير أرض مساحتها 344 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة، وحسب توقعات دراسات الجدوى لشركة «ليك سايد» التابعة لشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، فإن «على المطور تمويل المراحل الأولى من المشروع لتمكنه من تحقيق إيرادات تتجاوز الحد الأدنى، التي قدرت بقيمة تصل إلى 34 مليار جنيه شاملة حصص البيع وحصص الأرباح من الأصول المؤجرة على امتداد 13 سنة من تاريخ بدء أعمال التنفيذ».

ويلزم عقد التطوير الشركة المطورة «بتحقيق نسب إنجاز تصل إلى 35% في السنة الثانية لإثبات جدية التنفيذ وتذليل مخاطر عقد شراء الأرض، وبالتالي المحافظة على استمرار امتلاك شركة «ليك سايد» للأرض على مدار سنوات التنفيذ، ولحين استكمال اعمال تطوير المشروع وإجراءات النقل النهائي وإصدار عقد نهائي لبيع الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية لصالح شركة ليك سايد، التي يليها نقل الملكية للمشترين وشركة إمتلاك الأصول»، كما تضمن العقد شروطًا وضمانات لحفظ حقوق الشركة وجزاءات متوازنة بين الطرفين.

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