استمرار الدولار فوق أعلى مستوى له أمام الدينار بالسوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف ليستمر على ارتفاعه منذ عدة أيام في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.600 دينار ليبي للبيع و 5.580 دينار للشراء, وارتفع الدولار أمس لأول مرّة منذ تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.620 دينار ليسجل لاحقاً تراجعا طفيفا وصل إلى 5.61 دينار قبل أن يعود إلى ذات المستوى عند الاغلاق الرسمي ويسجل 5.590 دينار.

واستهل سعر اليورو اليوم تعاملات السوق الموازي عند 6.370 دينار، بينما حافظ سعر الجنية الاسترليني على صعوده عند 7.050 دينار.

ويرى خبراء إقتصاد ان بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية.