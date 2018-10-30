صنع الله والكبير يُناقشان رفع مرتبات قطاع النفط

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مُصطفى صنع الله، مدير مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير برفع مُخصصات معاشات موظفي القطاع بموازنة العام القادم بنسبة 67%.

وناقش صنع الله مع مدير المصرف خلال اجتماع موسع، عُقد الأحد، الحاجات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، لتتمكن من صيانة منشآتها عقب الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا.

وشدد رئيس الوطنية للنفط على أن المؤسسة تسعى للاهتمام أكثر بأوضاع الموظفين المالية والمعيشية، باعتبارهم عنصراً أساسياً ومُهما في تحقيق أهدافها المُتمثلة في زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جانيه، أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي استعداده لتقديم كامل الدعم للمؤسسة التي تُعد مصدر تمويل الميزانية العامة الأول والأهم.

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