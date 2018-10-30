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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30/10/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2018 حفاظه على ارتفاعه مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.600 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.350 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.000 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.605 دينار 5.585 دينار
اليورو 6.350 دينار 6.270 دينار
الجنية الاسترليني 7.000 دينار 6.920 دينار
الليرة التركية 1.090 دينار 1.010 دينار
الدينار التونسي 2.030 دينار 1.950 دينار
الجنية المصري 0.3125 دينار 0.3045 دينار
الدولار الكندي 4.280 دينار 4.200 دينار
الدينار الاردني 7.74 دينار 7.660 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.710 دينار  –

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 158 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 184 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 210.6 دينار
كسر الفضة = 2.10 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا دولار = 4.350 دينار كاش
دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.050 دينار ليبي
دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.050 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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