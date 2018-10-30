أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30/10/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2018 حفاظه على ارتفاعه مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.600 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.350 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.000 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.605 دينار 5.585 دينار اليورو 6.350 دينار 6.270 دينار الجنية الاسترليني 7.000 دينار 6.920 دينار الليرة التركية 1.090 دينار 1.010 دينار الدينار التونسي 2.030 دينار 1.950 دينار الجنية المصري 0.3125 دينار 0.3045 دينار الدولار الكندي 4.280 دينار 4.200 دينار الدينار الاردني 7.74 دينار 7.660 دينار حوالات دبي-تركيا 5.710 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 158 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 184 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 210.6 دينار

كسر الفضة = 2.10 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.350 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.050 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.050 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.