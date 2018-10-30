صنع الله يطالب مصرف ليبيا المركزي بتطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بتطبيق زيادة مرتبات مستخدمي القطاع النفطي بنسبة 67% في موازنة 2019 تطبيقا للقرار رقم 642 الصادر في 27 أكتوبر 2013.

وجاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأحد الماضي بطرابلس، استعرض خلاله ميزانية قطاع النفط والغاز الليبي لعام 2019، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد وبلقاسم شنقير، وبعض المدراء بالمؤسسة والمصرف المركزي.

وأوضح صنع الله، أن قرار زيادة مرتبات مستخدمي القطاع النفطي صدر بناء على جهود من مجلس إدارة المؤسسة في ذلك الوقت، مشيرا إلى عدم تطبيقه بسبب إيقاف جميع الزيادات بما فيها هذا القرار، وذلك بموجب المادة 29 من القانون رقم 13 لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014، الصادر من المؤتمر الوطني العام.

وقال صنع الله، إن العاملين بقطاع النفط هم نموذج وطني مشرف ويستحقون خالص التحية والتقدير على جهودهم في زيادة الإنتاج، ويقدمون تضحيات كبيرة لا تقدر بثمن من أجل زيادة الإنتاج، وهو أمر استراتيجي لإعادة بناء اقتصاد ليبيا، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن تحسين الظروف المهنية والمعيشية للعاملين في قطاع النفط هي في صميم اهتمام مجلس إدارة المؤسسة، متوقعا ظهور نتائج ملموسة في هذا الإطار ضمن ميزانية 2019، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي أمس الإثنين.

وناقش مصطفى صنع الله والصديق الكبير خلال الاجتماع أهمية رفع الميزانية لما تحتاجه المؤسسة من استثمار في منشآتها خصوصا بعد الأضرار التي لحقت بالكثير من منشآتها ومرافقها في الفترة الأخيرة جراء المعارك أو بسبب العامل الزمني، ومناقشة سعر الصرف وأثره على عمليات قطاع النفط من إنتاج وتكرير وتصنيع وخدمات.

وأكدت المؤسسة، أن الاستثمار في القطاع النفطي سيعود على خزينة الدولة بإيرادات عالية تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد، وخاصة بعد أن تمكنت المؤسسة من زيادة الإنتاج ليبلغ 1.25 مليون برميل في اليوم، على الرغم من كلّ الظروف الصعبة.

بدوره أعرب الكبير، خلال الاجتماع عن دعم المصرف المركزي لمؤسسة النفط، باعتبارها المصدر الوحيد للدخل والمموِّل الرئيس للميزانية العامة للدولة، مُؤكّدا استمرار المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمؤسسة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها ولتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وقد أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، على هامش مشاركته في ملتقى مجلس الأعمال الليبي البريطاني المنعقد بتونس الثلاثاء الماضي، أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد إيجابية، وأن إنتاج ودخل النفط في تحسن، ومؤشر التضخم في انخفاض.، متوقعا أن يكون قيمة العجز في الميزانية لسنة الحالية 0%، كما وعدم وجود عجز في ميزان المدفوعات.

بدوره أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، خلال مشاركته في مؤتمر النفط والغاز الذي انعقد في مدينة بنغازي الأربعاء، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يصل إلى 1.30 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

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