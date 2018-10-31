إعادة تشغيل حقل البيضاء النفطي بقدرة إنتاجية 12 ألف برميل يوميا

أكد مصدر نفطي في شركة الخليج العربي للنفط، شرقي ليبيا، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل حقل البيضاء النفطي، الواقع جنوب مدينة مرادة، لأول مرة بعد هجوم قوات الجضران الأخير على الموانئ النفطية.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” إن: “شركة الخليج العربي للنفط قد استأنفت تشغيل حقل المجمعات الخارجية ومحطة الكتلة بحقل البيضاء النفطي أمس الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، لأول مرة منذ هجوم الجضران الأخير على الموانئ النفطية”.

وأضاف المصدر أن “حقل البيضاء النفطي جنوب مرادة امتياز 47، يضخ الآن خام آمنا وأقصى إنتاج يصل إليه 12، 400 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاجه إلى ميناء رأس لانوف النفطي”.

وفي مارس/آذار 2017 العام الماضي، تمكنت قوات الجيش الليبي في الشرق من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، وفي 14 يونيو/حزيران 2018، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، أن قواته أحكمت سيطرتها على مينائي السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي.

ثم اندلعت بعدها اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الليبي، وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم 21 يونيو/حزيران العام الحالي، عن السيطرة على منطقة رأس لانوف والسدرة بالكامل.

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