رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يؤكد اقتحام مقر شركة الاستثمارات الخارجية «لافيكو» بطرابلس

أكد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار «اقتحام مقر شركة الاستثمارات الخارجية» المعروفة بـ«لافيكو» في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن ليل الثلاثاء إن ما «قام به عبد العزيز الخوجة هو بلطجة إدارية، وسوف نلاحقهم قانونيا».

ودان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان أصدره ليل الثلاثاء «واقعة الاقتحام» التي جرت يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر بالشركة إن «شخصا اسمه عبدالعزيز الخوجة لا يعمل بالمؤسسة الليبية للاستثمار اقتحم المقر بصحبة الصيد قدور شقيق آمر النواصي مدعيا أنه مكلف من قبل الحكومة المؤقتة رئيسا للشركة، وأن مرافقه قدور عضوا بمجلس إدارتها».

ولفت مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية وصون أصول المؤسسة والشركات التابعة لها».

كما أكد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على أنه «سيعمل مع رئيس مجلس الإدارة مصطفى الطيب الخطابي والمدير العام للشركة سالم محمد حنيش».

المصدر: بوابة الوسط

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