روسيا تنأى عن الدولار في أكبر صفقة سلاح تبرمها بتاريخها

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن إبرامها أول صفقة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية بالروبل الروسي، مبتعدة عن العملة الأمريكية في خطوة ستسهم في الحد من هيمنة الدولار على العالم.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اليوم الأربعاء، أن العقد الذي وقعته روسيا مع الهند لتزويدها بمنظومة الدفاع الجوي “إس 400” أبرم بالعملة الروسية.

وكانت موسكو ونيودلهي قد وقعتا على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في 5 أكتوبر عقدا بأكثر من خمسة مليارات دولار لتوريد 5 كتائب “إس 400″، في صفقة وصفتها “روسوبورون إكسبورت” الشركة المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة الروسية، بالأكبر في تاريخها.

توقيع الصفقة بالروبل يعد مؤشرا قويا على أن روسيا بدأت في اتخاذ خطوات عملية للتخلي عن الدولار في تجارتها الخارجية، ولاسيما صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويا، إذ تحتل روسيا المرتبة الثانية ضمن قائمة مصدري الأسلحة في العالم.

وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها ضد دول العالم.

وأعلنت روسيا وتركيا وإيران في وقت سابق عن عزمها على استبدال الدولار في تعاملاتها التجارية بعملات أخرى، قد تكون الوطنية أو اليورو أو اليوان.

ووفقا للخبراء فإن التخلي عن الدولار ولو جزئيا يشكل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، حيث يحذر الخبير روري هول من أن “تقليص استخدام الدولار في العالم بنسبة بين 30% و40% سيؤدي إلى مشاكل كبرى في الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادة معروض الدولار”.

المصدر: وكالات

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