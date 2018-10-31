أسعار النفط ترتفع بعد هبوطها الأيام الماضية

سنغافورة-العنوان

قفزت أسعار النفط للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام حيث ارتفعت اليوم الأربعاء العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 76.40 دولار للبرميل.

وكانت العقود هبطت 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء ولامست في وقت ما أدنى مستوى منذ 24 أغسطس عند 75.09 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 66.46 دولار للبرميل.

وهبطت العقود 1.3 بالمئة خلال اليوم قبل أن تسجل أدنى مستوى منذ 17 أغسطس عند 65.33 دولار للبرميل.

المصدر-(رويترز)



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