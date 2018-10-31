بلجيكا تعترف برفعها الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011

اعترفت السلطات البلجيكية برفعها الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية قبل أكثر من عام.

ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية «آر تي بي إف»، أمس الثلاثاء، عن مصادر حكومية -لم تكشف عنها- قولها إن «قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك».

وقالت الحكومة البلجيكية، المتهمة حاليًا بتمويل الميليشيات الليبية، إن مجلس الأمن فرض العقوبات ضمن القرار 1970، الذي اعتمد في 16 فبراير 2011. وتضيف «تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيًا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر».

وبررت مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه تم «نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضًا على بلجيكا، ولكن تفسيرًا للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، وحيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة».

وقالت الإذاعة البلجيكية أيضًا إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف «يوروكلير» بالإفراج عن الأموال الليبية في 4 أكتوبر 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.

وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع؛ ونفى وزير الخارجية اليوم هذا الأمر، مؤكدًا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.

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