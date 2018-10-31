ارتفاع أسعار النفط تثير مخاوف الدول الآسيوية

رغم الانخفاض الذي بدأ يطرأ على أسعار النفط العالمية هذا الشهر، فإنّها تظل مرتفعة بنحو 15%، إذا قُورنت بما كانت عليه بداية 2018.

وبحسب وكالة الطاقة فإنّ هذا الارتفاع الذي أثار مخاوفَ الدول الآسيوية، سيضرُّ بالمستهلكين، وله تداعياتٌ عكسيّة على المُنتجين، كما يؤثّر بالسلب على اقتصادات آسيوية كبيرة مثل الهند وإندونيسيا هذا العام.

وفي مؤتمر الطاقة المنعقد في سنغافورة، بيَّن فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أنَّ العجز في ميزان المعاملات الجارية لكثير من الدول، قد تأثّر بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأضاف أنّ المنطقة ستصبح مستوردا صافيا للنفط والغاز والفحم.

عاملان أساسيان يتحكمان بنمو الطلب العالمي على النفط، أولهما ارتفاع أسعار النفط، وثانيهما تباطؤ زخم النمو الاقتصادي العالمي، كما أن هذا الطلب سيزيد في ظل الإقبال على السيارات الكهربائيّة.

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