السوق الموازية: صعود الدولار 4.6% واليورو 2.6% أمام الدينار في أكتوبر

أظهرت مقارنة أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مع نظيرتها في أول أكتوبر الجاري، تحقيق زيادة كبيرة خلال الشهر، إذ زاد كل من الدولار الأميركي بنسبة 4.6 %، واليورو بنسبة 2.6%، والجنيه الاسترليني 2.2 %.

فقد أغلق سعر الدولار في آخر تعاملات أكتوبر عند 5.58 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 5.33 في أول أكتوبر الجاري، بفارق 25 قرشا، وأيضا العملة الأوروبية الموحدة التي سجلت 6.31 دينار مقابل 6.15 دينار، بفارق 16 قرشا خلال فترة المقارنة نفسها.

وكذلك زاد الجنيه الاسترليني إلى 6.95 دينار مقابل 6.80 دينار، وبفارق 15 قرشا، كما كسرت الليرة التركية حاجز الدينار لتصل إلى 1.01 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 0.90 دينار أول أكتوبر الجاري.

وكانت أقل المكاسب من نصيب الدينار التونسي طوال شهر أكتوبر، إذ لم يزد إلا بثلاثة قروش، عندما وصل إلى 1.94 دينار مقابل 1.91 دينار.

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