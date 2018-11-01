أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 1/11/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 حفاظه على حالة الارتفاع رغم الانخفاض الطفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.580 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.330 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.03 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.585 دينار 5.580 دينار اليورو 6.340 دينار 6.260 دينار الجنية الاسترليني 7.000 دينار 6.920 دينار الليرة التركية 1.080 دينار 1.000 دينار الدينار التونسي 2.020 دينار 1.940 دينار الجنية المصري 0.313 دينار 0.305 دينار الدولار الكندي 4.240 دينار 4.160 دينار الدينار الاردني 7.71 دينار 7.630 دينار حوالات دبي-تركيا 5.700 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 155 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 180.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 206.6 دينار

كسر الفضة = 2.05 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.400 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.00 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.00 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.