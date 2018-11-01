الليبية للاستثمار تعلّق على “التحقيق البلجيكي”

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن ارتكاب مخالفات تمثلت في سحب واختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة.

كما نفت المؤسسة، في بيان، الادعاء بتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا، مؤكدة أنه لا يوجد أي دليل على هذه الادعاءات.

يذكر أن مهام المؤسسة تتمثل في إدارة الأصول المالية لصالح الشعب الليبي التي تشمل الحوكمة والإشراف والمتابعة لجميع المسائل التي تخص مجلس الأمناء المعين من حكومة الوفاق.

وقالت المؤسسة في ختام البيان، إنها ستقوم بالتحقيق في هذه المزاعم والادعاءات وإنها ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات صلة.

وكان تحقيق أجرته مؤسسة “إر. تي. بي. إف” الإعلامية في بلجيكا، كشف أنّ دولا أوروبية موّلت جماعات مسلحة في ليبيا، حيث تم سحب 3 إلى 5 مليارات يورو من فوائد الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا وأرسلت لتشكيلات مسلحة ليبية.

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