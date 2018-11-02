مع تباطؤ جدية الاصلاحات.. الدولار يستقر عند أعلى مستوى له أمام الدينار بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.580 دينار ليبي للبيع و 5.560 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.580 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.585 دينار قبل أن يعاود إلى ذات السعر ويسجل 5.580 دينار.

واختتم سعر اليورو اليوم تعاملات السوق الموازي عند 6.340 دينار، بينما اختتم سعر الجنية الاسترليني عند 7.03 دينار.

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم

ولا يزال الدولار الامريكي فوق أعلى مستوى له منذ بدء تنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي بعد موجة هبوط قوية تعرضت لها العملات الرئيسية امام الدينار، خاصة في ظل تأخر صرف علاوة الـ500 دولار والتي أُعلن عنها ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقها الرئاسي.

وأظهرت مقارنة أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مع نظيرتها في أول أكتوبر الجاري، تحقيق زيادة كبيرة خلال الشهر، إذ زاد كل من الدولار الأميركي بنسبة 4.6 %، واليورو بنسبة 2.6%، والجنيه الاسترليني 2.2 %.

ويرى خبراء إقتصاد ان بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالاضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر.