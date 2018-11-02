خبراء أمميون: الاقتصاد الليبي استفاد بـ2.2% من ارتفاع أسعار النفط

قال خبراء في اللجنة الحكومية الدولية لمكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن ارتفاع أسعار النفط عاد بالفائدة على الاقتصاد الليبي بتسجيل فائض بنسبة 2.2% سنة 2017.

وأرجع الخبير باللجنة زبير بن حموش بتونس، في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الـ33 للجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تقلبات النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا بتسجيل معدل نمو يقدر بـ2.9% و 4.8% خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، إلى «الظروف المناخية في هذه المنطقة وتسجيل ارتفاع كبير فيما يخص إنتاج البترول في ليبيا».

وفسر الخبير الأممي ارتفاع التضخم بنسبة 15.9% سنة 2017 مقابل 9.8% عام 2016 في منطقة شمال افريقيا، بتخفيض الإعانات في كل من ليبيا ومصر وبسبب تدهور أسعار الصرف في مصر والسودان وتونس.

وقال بن حموش إن الارتفاع في أسعار النفط عاد بالفائدة على الاقتصاد الليبي بفائض بنسبة 2.2% سنة 2017 مقابل عجز بنسبة -48.1% سنة 2016 ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الجزائري أصبح العجز فيه -6.6% سنة 2017 مقابل -16.6% سنة 2016.

وبخصوص تطور مؤشر التنمية البشرية في ليبيا، بعد أن كانت تتصدر الترتيب خلال العشرية الأولى لسنوات الـ2000 عرفت ليبيا تراجعًا هامًا في مجال التنمية البشرية، ما يدل على أن التطور ليس مستمرا ولا مضمونا بالضرورة، وأن الأزمات يمكن أن تقلب الأوضاع رأسا على عقب، وفق تعبير بن حموش.

في المقابل، دعت الدول الأعضاء بمكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل من أجل الاستفادة من ثورة البيانات والمعلومات والإحصاء، لتقييم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدان المنطقة ومساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات الصائبة.

وأشارت دراسة أجراها مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن مصر وتونس والمغرب حسنت من كفاءة جمع البيانات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما استخدمت مصر الأقمار الصناعية في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية، غير أن دولا أخرى بالمنطقة مثل: ليبيا والسودان وموريتانيا، لا يزال أمامها الكثير لتستغل تكنولوجيا المعلومات في تحسين توافر البيانات.

وتختتم أشغال الاجتماع يوم الجمعة 2 نوفمبر، لتتم صياغة توصيات في السياسات والإستراتيجيات الموجهة لصانعي القرار لبلورة برامج وطنية للتنمية ولتسريع عملية الإندماج الإقليمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط