أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.585 دينار

اليورو الأوروبي 6.350 دينار

الجنية الإسترليني 7.030 دينار

الليرة التركية 1.080 دينار

الدينار التونسي 2.020 دينار

الجنية المصري 0.313 دينار

الدولار الكندي 4.240 دينار

الدينار الاردني 7.710 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.700 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 155 دينار

كسر الفضة = 2.05 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.400 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.