أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.585 دينار
اليورو الأوروبي 6.350 دينار
الجنية الإسترليني 7.030 دينار
الليرة التركية 1.080 دينار
الدينار التونسي 2.020 دينار
الجنية المصري 0.313 دينار
الدولار الكندي 4.240 دينار
الدينار الاردني 7.710 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.700 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 155 دينار
كسر الفضة = 2.05 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.400 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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