اسعار النفط ترتفع اليوم وتعوض خسائرها

سنغافورة (رويترز) – بدد النفط خسائر كان قد مني بها في وقت سابق من يوم الجمعة وسجل ارتفاعا مع زيادة الآمال في احتمالات أن تحل الولايات المتحدة والصين الخلافات التجارية بينهما، وهو ما حد من المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى الضغط على الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الأجلة لأقرب استحقاق لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، بارتفاع قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، مسجلة 63.76 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن النفط ارتفع إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأمريكي عززت الآمال في إمكانية حل خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت الأسعار يوم الجمعة بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة، لكن برنت ما زال منخفضا 12 بالمئة منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، بينما خام غرب تكساس الوسيط منخفض 13 بالمئة.