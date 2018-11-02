أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 2/11/2018 وسعر الذهب والفضة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 على إرتفاع مع ختام التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.585 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع ختام تعاملات السوق الموازي اليومية استقراره على ارتفاع وبلغ سعره اليوم 6.340 دينار.

بدوره استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات للسوق الموازية عند الارتفاع وبلغ سعره اليوم 7.030 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.585 دينار 5.565 دينار اليورو 6.340 دينار 6.260 دينار الجنية الاسترليني 7.030 دينار 6.950 دينار الليرة التركية 1.080 دينار 1.000 دينار الدينار التونسي 2.020 دينار 1.940 دينار الجنية المصري 0.313 دينار 0.305 دينار الدولار الكندي 4.240 دينار 4.160 دينار الدينار الاردني 7.71 دينار 7.630 دينار حوالات دبي-تركيا 5.700 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 155 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 180.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 206.6 دينار

كسر الفضة = 2.05 دينار

> اخر اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.400 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.600 دينار

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.00 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.00 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.