الراحلة تسير أولى رحلاتها الجوية من طرابلس إلى بنغازي‎

سيرت شركة الراحلة للطيران، أولى رحلاتها الجوية، اليوم الخميس، من مطار امعيتيقه بطرابلس، إلى مطار بنينا ببنغازي ايذانا بتشغيل هذا الخط.

وأقيم لطاقم الطائرة والإداريين الذين كانوا على متن الرحلة، مراسم احتفالية بمطار بنينا، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بالمطار ومندوبي بعض شركات الطيران الأخرى .

وقال مدير عام شركة طيران الرحلة عمر عبدالسلام مفتاح الذي كان على متن الرحلة، إن الشركة ستكون عند حسن الظن في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مجال النقل الجوي.

وأضاف، أن الشركة ستسير جسر جوي متواصل بين مدينتي طرابلس وبنغازي، وقريبا ستسير رحلات خارجية، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع أن تكون رائدة في المجال ومنافسة للشركات الأخرى في القطاع.

وشركة الراحلة للطيران هي احدى شركات الطيران الليبية الخاصة، تم تأسيسها حديثًا، وبدأت أولى عملياتها وخدماتها في عام 2015 وتتخد من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس مركزاً لعملياتها.

وكانت الشركة قد اعلنت في اغسطس الماضي أنها ستنظم رحلاتها انطلاقا من مطار امعيتيقة إلى بنينا وتونس والإسكندرية واسطنبول.

كما قامت منتصف الشهر نفسه باختبار احدى طائراتها وهي من طراز AIRBUS 320 وقامت برحلة لها إلى تونس.

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