الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.600 دينار ليبي للبيع و 5.580 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.580 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.585 دينار قبل أن يعاود إلى ذات السعر ويسجل 5.580 دينار.

واستقر سعر اليورو اليوم تعاملات السوق الموازي عند 6.340 دينار، بينما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 7.03 دينار.

وأستمر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية بتحقيق مكاسب جيدة في السوق الموازية على الرغم من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها أواخر شهر سبتمبر الماضي, وأظهرت مؤشرات وأرقام حول فوارق اسعار الصرف للعملات الرئيسية أن السوق الموازي اتخذ لنفسه خطاً موازياً وحافظ على سطوته أمام الدينار وسط تراجع حدة الاصلاحات وتباطؤها واتهامات للمصارف بعرقلتها.

وحافظ الدولار الامريكي على سعره المرتفع في السوق الموازي خاصة مع تأخر إطلاق النصف الثاني لعلاوة أرباب الاسر والذي كان من الممكن ان يؤثر بشكل كبير ولو لفترة زمنية على سعر الدولار خاصة مع محاولة تجار العملة الحصول على مكاسب جيدة منها.

ومنذ أكثر من أسبوعين قفز الدولار الامريكي وتخلى عن منحناه التنازلي ليعاود الصعود بعد أن حقق الدينار مكاسب جيدة, ليستقر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين عند مستوى بين 5.620 و5.520 دينار.