شركة المدار الجديد ترفع أسعار المكالمات الدولية‎

أعلنت شركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية أنها رفعت تسعيرة المكالمات الدولية اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة، في إعلان لزبائنها، إن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية سببه ارتفاع أسعارها من المصدر، وتبعا لذلك ستغير الشركة أسعار مكالمات الاتصال الدولي والتجوال.

وشركة المدار الجديد هي ضمن الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات والتي تقدم خدمات الاتصالات في ليبيا وتأسست في عام 1995 لتعمل من مقرها في مدينة طرابلس بليبيا كأول مشغل شبكة الهواتف المحمولة ومزوّد للبيانات.

ولدى الشركة حاليا ثلاثة ملايين مشترك من المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية والأفراد. وتعمل حاليًا على إطلاق مشاريع الجيل الرابع(4G) ومشاريع شبكة عريضة النطاق (MBB)، إلى جانب خدمات جديدة.

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