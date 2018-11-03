العملات الأجنبية تقفز لأعلى مستوى أمام الدينار بمستهل السوق الموازي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي صعوده مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.600 دينار ليبي للبيع و 5.580 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي يوم الخميس الماضي عند سعر 5.580 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.585 دينار قبل أن يعاود إلى ذات السعر ويسجل 5.580 دينار.

وقفز سعر اليورو اليوم تعاملات السوق الموازي إلى 6.380 دينار، بينما صعد سعر الجنية الاسترليني إلى 7.050 دينار.

وأستمر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية بتحقيق مكاسب جيدة في السوق الموازية على الرغم من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها أواخر شهر سبتمبر الماضي, وأظهرت مؤشرات وأرقام حول فوارق اسعار الصرف للعملات الرئيسية أن السوق الموازي اتخذ لنفسه خطاً موازياً وحافظ على سطوته أمام الدينار وسط تراجع حدة الاصلاحات وتباطؤها واتهامات للمصارف بعرقلتها.

وحافظ الدولار الامريكي على سعره المرتفع في السوق الموازي خاصة مع تأخر إطلاق النصف الثاني لعلاوة أرباب الاسر والذي كان من الممكن ان يؤثر بشكل كبير ولو لفترة زمنية على سعر الدولار خاصة مع محاولة تجار العملة الحصول على مكاسب جيدة منها.

ومنذ أكثر من أسبوعين قفز الدولار الامريكي وتخلى عن منحناه التنازلي ليعاود الصعود بعد أن حقق الدينار مكاسب جيدة, ليستقر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين عند مستوى بين 5.620 و5.520 دينار.