صعودٌ للدولار واليورو أمام الدينار الليبي

عاودت أسعار الدولار الأميركي الارتفاع مُجدداً أمام الدينار الليبي، بعد أن افتتحت أسعار السوق الموازي اليوم السبت عند 5.61 دنانير، قياساً بـ5.85 سجلها عند إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الواردة من السوق الموازي إلى أن أسعار اليورو ارتفعت أيضاً واستقرت عند 6.40 دنانير بعدما أغلقت عند 6.33 في ختام تعاملات الأسبوع الخميس.

وسبق أن قفز سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.05 دنانير نهاية أكتوبر الماضي في أول تجاوز لحاجز الـ6 دنانير منذ إعلان المجلس الرئاسي والمصرف المركزي عن دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية