تشديد أممي على منع البيع غير المشروع لنفط ليبيا

جددت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، تأكيدها على مواصلة الأمم المتحدة العمل على منع تصدير النفط الليبي بطرق غير مشروعة وخارج إطار القانون.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشات جمعت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، أولوف سكوغ، الخميس الماضي.

وقالت “الوطنية للنفط” في بيان، إن الطرفان بحثا محاولات ابتزاز قطاع النفط وحماية القطاع من المحاصصات السياسية والجهوية.

وطالب صنع الله المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع ابتزاز واستغلال قطاع النفط الليبي والتصدي لمن يقوم بذلك ومعاقبتهم وإخراجهم من العملية السياسية، مؤكدا أهمية إبعاد قطاع النفط عن أصحاب المصالح.

وتطرّق الاجتماع إلى دور “الوطنية للنفط” خلال الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجهها للحفاظ على استقرار البلاد، إذ أكد رئيس لجنة العقوبات على سعيهم لدعم هذه التوجهات للمؤسسة.

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