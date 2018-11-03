الشحومي يعلق على احداث اقتحام التاجوري لسوق المشير للعملة في طرابلس

علق الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، الدكتور سليمان الشحومي، على احداث اقتحام هيثم التاجوري آمر كتيبة ثوار طرابلس لسوق المشير للعملة وتأثير هذه الواقعة على سعر الدولار في السوق الموازي.

وقال الشحومي في مشاركة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “يتوهم من يعتقد أن القبض على من يتعاملون في سوق المشير ( سوق العملة ) ووضعهم علي الارض وطردهم من العمل في تجارة العملة، سيتمكن من السيطرة علي ارتفاع السوق الموازي للدولار.

وأضاف الشحومي “السوق الموازي ومن يعمل فيه في بحاجة إلى تنظيم ومعالجة اقتصادية وليس أمنية.

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وكان قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري رفقة عدد من مرافقيه وبعض عناصر الكتيبة قد اقتحم ” سوق المشير ” لتجارة العملة الموازية وقام وإياهم بإيقاف عدد من التجار الصغار ومعاقبتهم لعدم تنفيذهم لتعليماته التي وجهها لهم يوم الخميس الماضي بوقف الإتجار بالعملة .