تعرف على سعر الدولار امام الدينار بالسوق الموازي بعد احداث “سوق المشير”

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.600 دينار ليبي للبيع و 5.580 دينار للشراء، ليستقر على ارتفاعه بالرغم من احداث “سوق المشير”.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.600 دينار قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاص إلى 5.585 دينار ليعاود الارتفاع إلى ذات السعر ويسجل 5.600 دينار.

واستقر سعر اليورو اليوم تعاملات السوق الموازي إلى 6.350 دينار، بينما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 7.050 دينار.

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وكان قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري رفقة عدد من مرافقيه وبعض عناصر الكتيبة قد اقتحم ” سوق المشير ” لتجارة العملة الموازية وقام وإياهم بإيقاف عدد من التجار الصغار ومعاقبتهم لعدم تنفيذهم لتعليماته التي وجهها لهم يوم الخميس الماضي بوقف الإتجار بالعملة .

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وأستمر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية بتحقيق مكاسب جيدة في السوق الموازية على الرغم من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها أواخر شهر سبتمبر الماضي, وأظهرت مؤشرات وأرقام حول فوارق اسعار الصرف للعملات الرئيسية أن السوق الموازي اتخذ لنفسه خطاً موازياً وحافظ على سطوته أمام الدينار وسط تراجع حدة الاصلاحات وتباطؤها واتهامات للمصارف بعرقلتها.

ومنذ أكثر من أسبوعين قفز الدولار الامريكي وتخلى عن منحناه التنازلي ليعاود الصعود بعد أن حقق الدينار مكاسب جيدة, ليستقر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين عند مستوى بين 5.620 و5.520 دينار.