انتهاء المرحلة الثانية لحقل غاز بحر السلام بنهاية 2018

شرعت شركة إيني الإيطالية بإجراء التحضيرات اللازمة استعداداً لاستئناف أعمالها باستكشاف النفط في ليبيا، وتنفيذ جملة من المشاريع بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، من ضمنها استكمال 7 آبار نفطية بمشروع بحر السلام.

ومن المتوقّع أن تستكمل إيني مشروع آبار بحر السلام بنهاية العام الجاري، وفقاً لما ذكرته الوطنية للنفط في بيان رسمي لها.

وناقش المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، في اجتماع عُقد بمقر المؤسسة أمس السبت، الاستعدادات المُشتركة لتطوير مشاريع التعاون بين المؤسستين.

وتناول الاجتماع الخطوات الأخيرة للانتهاء من مراحل تطوير ضاغطات حقل الوفاء النفطي، في سياق المشاريع التطويرية التي تهدف لرفع مستويات الإنتاج والاستثمار.

بدوره، أثنى صنع الله على دعم إيني للمؤسسة حتى في أصعب الأوقات، مُضيفاً أن زيارة رئيسها، وهي الأولى لمسؤول شركة كُبرى بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مقر المؤسسة، تعتبر مؤشراً واضحاً لطموح الشركة في ليبيا.

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