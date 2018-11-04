أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 04 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاحد 04 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.56 دينار
اليورو الأوروبي 6.310 دينار
الجنية الإسترليني 7.050 دينار
الليرة التركية 1.020 دينار
الدينار التونسي 1.930 دينار
الجنية المصري 0.300 دينار
الدولار الكندي 4.240 دينار
الدينار الاردني 7.690 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.670 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 154 دينار
كسر الفضة = 2.03 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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