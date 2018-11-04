أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 04 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاحد 04 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.56 دينار

اليورو الأوروبي 6.310 دينار

الجنية الإسترليني 7.050 دينار

الليرة التركية 1.020 دينار

الدينار التونسي 1.930 دينار

الجنية المصري 0.300 دينار

الدولار الكندي 4.240 دينار

الدينار الاردني 7.690 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.670 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 154 دينار

كسر الفضة = 2.03 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.