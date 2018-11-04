انخفاض الدولار واليورو وارتفاع الاسترليني امام الدينار بالسوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء، ليستمر على حالة الانخفاض.

وسجل سعر اليورو اليوم بختام تعاملات السوق الموازي 6.310 دينار، بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 7.050 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.550 دينار قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.560 دينار ليعاود الانخفاض إلى ذات السعر ويسجل 5.550 دينار.

وأستمر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية بتحقيق مكاسب جيدة في السوق الموازية على الرغم من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها أواخر شهر سبتمبر الماضي, وأظهرت مؤشرات وأرقام حول فوارق اسعار الصرف للعملات الرئيسية أن السوق الموازي اتخذ لنفسه خطاً موازياً وحافظ على سطوته أمام الدينار وسط تراجع حدة الاصلاحات وتباطؤها واتهامات للمصارف بعرقلتها.

ومنذ أكثر من أسبوعين قفز الدولار الامريكي وتخلى عن منحناه التنازلي ليعاود الصعود بعد أن حقق الدينار مكاسب جيدة, ليستقر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين عند مستوى بين 5.620 و5.520 دينار.