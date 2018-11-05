صنع الله يؤكد التزام المؤسسة بتطبيق مشاريع التنمية في غات

طرابلس-العنوان

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، يوم الأحد في طرابلس، مع عضو مجلس النواب عن مدينة غات، نصر يوسف محمد الغرياني، ومستشار المجلس البلدي وعضو حكماء المدينة، الخير صالح بيك، الأمن والأحوال المعيشية ومشاريع التنمية المستدامة وما أهم ما يحتاجه سكان المدينة.

وأكد صنع الله التزام المؤسسة بتطبيق المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع السكان المساهمة في توفير الخدمات في المنطقة وذلك ضمن الميزانيات والإمكانيات المتاحة.

وأكد الحضور على أهمية الجانب الأمني في ليبيا وفي المناطق الجنوبية خصوصا، والذي شكل عائقا كبيرا أمام تزويد بعض المناطق بالمحروقات، وأمام تطبيق مشاريع التنمية المستدامة.

وطالب الطرفان السلطات بمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة ستعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ملاحقة جميع الأفراد والجماعات التي تحاول ابتزاز واستغلال قطاع النفط.

ودعا إلى اتخاذ العقوبات اللازمة حيالهم، وإقصائهم من العملية السياسية.

كما جدد التأكيد على ضرورة ابقاء قطاع النفط بعيداً عن المحاصصات السياسية والجهوية وعن الأفراد ذوي النوايا الإجرامية.

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