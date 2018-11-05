أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليوم الاثنين 05 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير اليوم الاثنين 05 نوفمبر 2018، الساعة ….القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.57 دينار
اليورو الأوروبي 6.330 دينار
الجنية الإسترليني 7.080 دينار
الليرة التركية 1.020 دينار
الدينار التونسي 1.930 دينار
الجنية المصري 0.300 دينار
الدولار الكندي 4.240 دينار
الدينار الأردني 7.720 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.690 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 158 دينار
كسر الفضة = 2.05 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.400 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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