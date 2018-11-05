أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليوم الاثنين 05 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير اليوم الاثنين 05 نوفمبر 2018، الساعة ….القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.57 دينار

اليورو الأوروبي 6.330 دينار

الجنية الإسترليني 7.080 دينار

الليرة التركية 1.020 دينار

الدينار التونسي 1.930 دينار

الجنية المصري 0.300 دينار

الدولار الكندي 4.240 دينار

الدينار الأردني 7.720 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.690 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 158 دينار

كسر الفضة = 2.05 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.400 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية