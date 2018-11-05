الدولار يقفز من جديد أمام الدينار بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.630 دينار ليبي للبيع و 5.610 دينار للشراء، وهي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذه النقطة منذ إنطلاق الاصلاحات الاقتصادية منذ أكثر من شهر.

وسجل سعر اليورو اليوم بختام تعاملات السوق الموازي 6.340 دينار، بينما حافظ سعر الجنية الاسترليني على ارتفاعه عند 7.080 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.570 دينار قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.590 دينار ليعاود الارتفاع بشكل ملحوظ ويسجل 5.630 دينار بختام السوق.

وأستمر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية بتحقيق مكاسب جيدة في السوق الموازية على الرغم من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها أواخر شهر سبتمبر الماضي, وأظهرت مؤشرات وأرقام حول فوارق اسعار الصرف للعملات الرئيسية أن السوق الموازي اتخذ لنفسه خطاً موازياً وحافظ على سطوته أمام الدينار وسط تراجع حدة الاصلاحات وتباطؤها واتهامات للمصارف بعرقلتها.

ومنذ أكثر من أسبوعين قفز الدولار الامريكي وتخلى عن منحناه التنازلي ليعاود الصعود بعد أن حقق الدينار مكاسب جيدة, ليستقر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين عند مستوى بين 5.620 و5.520 دينار.