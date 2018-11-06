الوطنية للنفط تناقش خطط “زلاف ليبيا” في مجال الاستكشاف 

طرابلس-العنوان

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس الاجتماع الفني السنوي الأول بين إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وبحسب المكتب الإعلامي تم خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي عرض برامج الشركة ومشاريعها في مجال الاستكشاف خلال العام 2018، وما تم إنجازه حتى تاريخه، وبرامجها المقترحة للعام القادم والخطط المستقبلية للإدارة.

كما تم تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الشركة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والاتفاق على عقد ورشة عمل حول البرامج السيزمية المقترحة.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا الدكتور خليفة عبدالصادق، وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف الدكتور عبدالسلام عزيز، وعدد من المختصين من الشركة، ومدير إدارة الاستكشاف المكلف عبدالمنعم بطيخ، وعدد من المختصين بإدارة الاستكشاف.

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