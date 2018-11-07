صنع الله وقنصل رومانيا يبحثان ملف المختطفين التابعين لأكاكوس

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع قنصل رومانيا لدى ليبيا أدريان برانكوفيانويوم، التدابير التي تم اتخاذها لإطلاق سراح الموظفين المختطفين التابعين لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والجهود المبذولة من طرف مجلس الإدارة في هذا الملف.

وعرض صنع الله الإجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها للعثور على المختطفين، والبيانات التي قدّمتها للسلطات الحكومية، مؤكّدا على استمرار المؤسسة في العمل بجدّ لإيجاد حلّ سريع وضمان عودة الموظفين المختطفين بأمان إلى أهاليهما.

وتطرق الطرفان آخر المستجدّات المتعلّقة بالمواطن الروماني فالنتينو لورينتي بوكاسو، وزميله الليبي، أشرف مسلم، الذين تعرّضا لعملية اختطاف من حقل الشرارة النفطي في 14 يوليو من العام الحالي، من قبل مجموعة مسلّحة مجهولة الهويّة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين، وسلّط أدريان الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين ، مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، للحفاظ على معدّلات الإنتاج، رُغما عن التحديات التي تواجهها، والعراقيل التي تواجه موظفو قطاع النفط في كل ليبيا، والروح الوطنية التي تُمثّل الدافع الأساسي للعمل والإنتاج.

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