العيساوي يؤكد الدور المهم لمركز البحوث الصناعية

أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العساوي، الدور المهم لمركز البحوث الصناعية في إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للاستثمار المستقبلي للموارد البديلة للنفط ودراسات التنمية المكانية.

ووعد العيساوي، أثناء زيارته للمركز، الثلاثاء، بأنه سيبذل جهده لتذليل المصاعب الإدارية والمالية التي تعيق عمل المركز، موضحًا أن المركز يساهم في دعم القرار بالوزارة.

وعُرض أثناء زيارة العيساوي فلم وثائقي يُبيّن نشأة المركز ودوره المهم في إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال الصناعة والتخريط الجيولوجي الإقليمي لمعظم مناطق ليبيا، وما قام به من دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية للعديد من المشاريع الصناعية.

ويعدّ مركز البحوث الصناعية من الأجهزة التي تختص بتنمية الاقتصاد القومي في ليبيا فيما يتعلق بجميع نواحي البحوث الصناعية؛ لتعزيز القدرة التقنية البحثية التي تهدف إلى التوسع في استخدام المواد والموارد والخامات المحلية في الصناعة، وهو كذلك من الأجهزة التي تختص بتنفيذ خطط التنمية.

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