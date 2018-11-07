أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 7/11/2018 وسعر الذهب والفضة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.580 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.360 دينار.

بدوره قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.14 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.580 دينار 5.560 دينار اليورو 6.380 دينار 6.300 دينار الجنية الاسترليني 7.150 دينار 7.070 دينار الليرة التركية 1.040 دينار 0.960 دينار الدينار التونسي 1.940 دينار 1.860 دينار الجنية المصري 0.306 دينار 0.298 دينار الدولار الكندي 4.260 دينار 4.180 دينار الدينار الاردني 7.710 دينار 7.630 دينار حوالات دبي-تركيا 5.600 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 158 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 184 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 210.6 دينار

كسر الفضة = 2.10 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.400 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.700 دينار

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 5.75 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 5.75 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.