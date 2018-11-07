رغم تذبذبه طوال أسبوع.. لا تغيير في سعر الدولار أمام الدينار

أظهرت مقارنة أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مع نظيرتها الأربعاء الماضي أن سعر صرف الدولار لم يشهد تغييرًا رغم تذبذبه صعودًا وهبوطًا طوال الأسبوع. في حين حققت العملتان الأوروبية والبريطانية زيادة أسبوعية، نسبتها 1.1%، و2.8% على التوالي.

فقد استقر سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، عند 5.58 دينار، وهو السعر نفسه في تعاملات ظهر الأربعاء الماضي. بينما ارتفع سعر اليورو إلى 6.38 دينار مقابل 6.31 دينار الأربعاء الماضي.

وكانت أعلى زيادة من نصيب الجنيه الإسترليني الذي زاد بنسبة 2.8%، ليسجل 7.15 دينار مقابل 6.95 قبل أسبوع، وبفارق 20 قرشًا.

وكذلك صعدت الليرة التركية إلى 1.04 دينار اليوم مقابل 1.01 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.94 دينار دون أي تغيير خلال الأسبوع نفسه.

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