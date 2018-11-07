وزيرة السياحة المصرية: “القطاع تعافى”

أعلنت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، اليوم الأربعاء، تعافي قطاع السياحة المصري مقارنة بالعام الماضي في الفترة ذاتها.
وبحسب وزيرة السياحة المصرية، فإن القطاع ساهم بما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، مع توقعات بارتفاع النسبة مع نهاية العام .
وبحسب ما تم الإعلان عنه في الوزارة فإن عدد الزائرين قد ارتفع إلى نسبة 40% في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وأن عدد السياح سيتجاوز 10 ملايين لأول مرة منذ مطلع العام، حيث بلغ عدد الزوار لمصر عام 2017 نحو سبعة ملايين ونصف المليون زائر.
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