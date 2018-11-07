المؤسسة الوطنية للنفط تبحث الوضع الأمني في الجنوب

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس مع وفد ضم عضو مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية فاطمة الصويعي، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، إضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان.

حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة وإدانة كل من يهدد بإغلاق الحقول النفطية هناك، كما بحث المجتمعون الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، مشددين على ضرورة بذل السلطات المحلية المزيد من الجهود لإحلال الأمن وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة. كما تم التطرق إلى المشاريع التنموية بالمنطقة، حيث أكد صنع الله على دعم المؤسسة الثابت للجنوب ، وذلك من خلال برامج التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها هناك.

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