انخفاض جماعي للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار بالسوق الموازي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء، ليتراجع إلى هذا المستوى لأول مرة منذ أسبوع.

وتراجع سعر اليورو اليوم بختام تعاملات السوق الموازي إلى 6.350 دينار، بينما انخفض سعر الجنية الاسترليني إلى 7.100 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.580 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه عاود الانخفاض بشكل طفيف ويسجل 5.550 دينار بختام السوق.

إقرأ ايضا/ أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم

وأعلنت اليوم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة على حسابها في موقع تويتر, عن توافق محافظي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير، والبيضاء علي الحبري، حول شروط تنفيذ عملية مراجعة حسابات المصرفين.

وكانت مقارنة لأسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية على مدى أسبوع، قد أظهرت أن سعر صرف الدولار لم يشهد تغييرًا رغم تذبذبه صعودًا وهبوطًا طوال الأسبوع وبقي عند مستوى 5.630 و5.580 دينار، بينما حققت العملتان الأوروبية والبريطانية زيادة أسبوعية، نسبتها 1.1%، و2.8% على التوالي.