اجتماع “إدارتي التصنيع والبيئة” في “الوطنية للنفط”

التقت إدارتي التصنيع والبيئة في المؤسسة الوطنية للنفط في المقر الرئيسي لمعهد النفط الليبي بطرابلس خلال الاجتماع الفني الثاني للعام 2018 لاستعراض المشاريع المتوقعة في عام 2019

وتحدث الحاضرون عن برامج الأمن والسلامة المهنية في المعهد والمشاريع المنفذة والقائمة، والمشاكل والصعوبات التي تواجه المعهد في تحقيق مستهدفاته، والحلول المناسبة لها

إضافة إلى المشاريع ذات الأهمية مثل مشاريع الدراسات البيئية الجاري تنفيذها في العام الحالي، وفق ما نشرت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

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