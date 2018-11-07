“قازوباء” تبدي استعدادها للدخول في مشاريع جديدة بليبيا

عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعا مع مجموعة “قازوباء” الاستثمارية فرع ليبيا.

واستعرضت الشركة وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة؛ المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا في ليبيا، إضافة إلى الوضع في مشاريع الـ 7300 وحدة سكنية بكل من تيجي وبدر وكباو، التي توقفت نتيجة الوضع الأمني في البلاد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع بحسب الشركة من 30 إلى 40 بالمئة.

كما أبدت مجموعة “قازوباء” استعدادها للدخول في مشاريع استثمارية أخرى كمشروع الطاقة الشمسية وإعادة تدوير القمامة.

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