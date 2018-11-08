بعد إهدارها في بلجيكا..مقترح بوضع الأموال المجمدة في مصارف مغاربية

اقترح مدير مصرف التجارة والتنمية جمال الطيب عبد الملك، وضع الأموال الليبية المجمدة في البنك المركزي التونسي أو في بنك مغاربي.

ونقلت مصادر إعلامية عن عبد الملك اليوم الأربعاء قوله خلال أعمال القمة البنكية المغاربية التي نظمها البنك المركزي التونسي أن ”الدول المغاربية أولى بمشروع إعادة إعمار ليبيا”، مقترحا في ذات السياق ”وضع الأموال الليبية المجمدة في بلدان أجنبية والتي تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار، في البنك المركزي التونسي أو في بنك مغاربي”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت “هروب” أموال من حسابات ليبية مجمدة بقرار أممي في مصارف بلجيكية، استخدمت في تمويل جماعات مسلحة ليبية عبر شبكة تهريب محكمة التنظيم.

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